Ветеринар Сиротина назвала врагом прямые солнечные лучи для животных без шерстяного покрова

Как помочь домашним животным в жаркую погоду, рассказала в интервью радио Sputnik ветеринарный врач, фелинолог и зоопсихолог Ангелина Сиротина.

По словам специалиста, домашние животные, как и люди, плохо переносят жару. Они могут получить тепловой удар или солнечные ожоги. В жару за питомцами нужен дополнительный уход.

Сиротина рекомендует оставлять доступ к прохладным местам, например, ваннам без теплого пола. Если у животного тепловой удар, его нужно завернуть в мокрое холодное полотенце, охладить и перенести в безопасное место.

Также врач советует использовать охлаждающие коврики и замораживать большие баклажки с водой. Однако с вентиляторами и кондиционерами нужно быть аккуратными, чтобы не допустить прямого обдува животного.

Еще один враг — прямые солнечные лучи. Особенно это касается животных без шерстяного покрова. Их нужно беречь от термических ожогов. А тех животных, которые имеют большое количество подшерстка, обязательно нужно вычесывать.

Ветеринар категорически не рекомендует пользоваться солнцезащитными кремами, так как существует высокая вероятность, что животное их слижет. В составе кремов могут быть токсичные вещества, которые могут вызвать аллергию у питомца.