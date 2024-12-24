Легендарного московского жирафа Самсона превратили в чучело

Из знаменитого жирафа Самсона Гамлетовича Ленинградова, долгие годы радовавшего посетителей Московского зоопарка, сделали чучело. Об этом сообщило РИА «Новости».
Чучело перенесли в Дарвиновский музей, оно украсило экспозицию с африканскими животными. Жирафа поместили рядом со слонами.
Жираф Самсон умер в июле в возрасте 30 лет. Пресс-служба Московского зоопарка рассказала, что экзотическое животное отличалось красотой и величием, а также стало любимцем всех посетителей. Жираф прославился как среди москвичей, так и среди жителей других российских городов.
Самсон оказался долгожителем — в природе жирафы в среднем живут 10-15 лет. Звезда зоопарка ушел из жизни за две недели до своего 31-го дня рождения, что по человеческим меркам составляет примерно 100 лет. Рядом с жирафом всегда были специалисты, которые ухаживали за животным и развлекали его.
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