Жираф Самсон умер в Московском зоопарке в возрасте 30 лет
Московский зоопарк сообщил о смерти 30-летнего жирафа Самсона
Легендарный жираф Московского зоопарка по кличке Самсон Гамлетович Ленинградов ушел из жизни в возрасте 30 лет. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Обитателя зоопарка знали все — взрослые и дети, жители Москвы и других городов России.
«Красивый и необычайно величественный — он был любимцем абсолютно у каждого посетителя», — написали представители зоопарка.
Там добавили, что 30 лет для жирафа — это как 100 лет для человека. В природе эти животные в среднем живут 10-15 лет. Самсон скончался, не дожив две недели до своего 31-го дня рождения. Жираф никогда не оставался без внимания. Рядом с ним всегда были зоологи и киперы, которые ухаживали за животным и развлекали его.
В павильонах «Москино» в Новой Москве ранее обнаружили обезьяну. Ее передали в Московский зоопарк.