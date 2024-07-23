Жираф Самсон умер в Московском зоопарке в возрасте 30 лет

Легендарный жираф Московского зоопарка по кличке Самсон Гамлетович Ленинградов ушел из жизни в возрасте 30 лет. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Обитателя зоопарка знали все — взрослые и дети, жители Москвы и других городов России.

«Красивый и необычайно величественный — он был любимцем абсолютно у каждого посетителя», — написали представители зоопарка.

Там добавили, что 30 лет для жирафа — это как 100 лет для человека. В природе эти животные в среднем живут 10-15 лет. Самсон скончался, не дожив две недели до своего 31-го дня рождения. Жираф никогда не оставался без внимания. Рядом с ним всегда были зоологи и киперы, которые ухаживали за животным и развлекали его.

В павильонах «Москино» в Новой Москве ранее обнаружили обезьяну. Ее передали в Московский зоопарк.