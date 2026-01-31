Лед сковал телебашню Санкт-Петербурга

Сильные морозы в Санкт-Петербурге привели к обледенению вершины городской телебашни. Об этом сообщила «Фонтанка» , опубликовавшая снимки вышки.

Судя по кадрам, лед охватил часть постройки, где расположены антенны-ретрансляторы.

Журналисты напомнили, что общая высота телебашни составляет 326 метров.

Ледяная корка на Останкинской телебашне сформировалась еще в конце прошлой недели из-за сильных морозов. Дополнительную нагрузку дал обрушившийся на Москву снег. На кадрах, которые оказались в распоряжении 360.ru, видно, что игла на вершине телебашни окрасилась в белый цвет из-за льда и снега.

В ближайшие дни схода льда с телевышек двух столиц ожидать не стоит. Морозная погода в Москве и Санкт-Петербурге сохранится.