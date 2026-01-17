Астролог рассказал, когда наступит Судный день

Ни в этом году, ни в ближайшие 50–70 лет люди могут не откладывать дела до конца света. Судный день в обозримом будущем не наступит. Об этом заявил астролог и экстрасенс Павсекакий (Виктор) Богданов в интервью изданию «Абзац» .

По его словам, астрологические расклады дают вполне оптимистичный прогноз.

«С точки зрения натальных карт и долгосрочных астрологических циклов Земля в перспективе 50–70 лет остается ровно такой, какой мы ее знаем сейчас. Не будет ни исчезновения планеты, ни внезапного глобального уничтожения жизни», — заявил Богданов.

Он добавил, что основной источник проблем человечество традиционно может увидеть в зеркале. Астролог считает, что главные угрозы — это агрессивное поведение, неумение разговаривать друг с другом и отказ брать ответственность за собственные решения.

Богданов пояснил, что астрология не выдает точную дату апокалипсиса, а оперирует периодами кризисов, которые история уже проходила неоднократно. Чтобы преодолеть очередные испытания, люди должны хотя бы попробовать договариваться, реже ссориться и чаще вспоминать, что жизнь имеет ценность даже без спецэффектов в духе конца света.