Крыса ворвалась в прямой эфир телеканала

Крыса появилась на столе ведущий Al Jazeera во время прямого эфира

Во время прямого эфира телеканала Al Jazeera на столе ведущей на несколько секунд появилась большая крыса. Женщина с воплем выбежала из кадра.

Спустя минуту ведущая вернулась на рабочее место и извинилась за ситуацию.

Видео мгновенно завирусилось в социальных сетях и вызвало бурный отклик аудитории. В комментариях многих пабликов пользователи отмечали, что студия Al Jazeera находится в одном из наиболее престижных районов Лондона.

В апреле 2022 года похожий случай произошел на кувейтском телеканале KTV 2, в студию забежала кошка. Пока ведущие зачитывали новости, животное спокойно прошло позади них, на него не обратили внимание. Эфир продолжился.

Ранее в США ведущая новостей Оливия Джаквайт начала рожать в прямом эфире и отвела программу еще три часа. Сразу после она отправилась в больницу.