Крымский астроном открыл необычно яркую комету

Известный крымский астроном Геннадий Борисов стал открывателем 16-й по счету кометы в его карьере. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель астрофермы «Астроверты» и обсерватории Ка-Дар Стас Короткий.

«Совершенно отчетливо видна кома, поэтому совершенно речь идет о комете», — сказал он.

Короткий уточнил, что параметры новой кометы предварительно определили, она имеет параболическую орбиту с большой полуосью более 100 астрономических единиц и с эксцентриситетом 0,997.

Наклон плоскости орбиты кометы около 112,6 градуса, то есть она почти перпендикулярна плоскости орбит планет Солнечной системы. При этом за последние пять дней у кометы произошел резкий рост яркости — в 250 раз, причины этого еще нужно выяснить.

