Сильнейший геошторм накрыл Землю. В чем опасность и как защититься?
Сильнейшая магнитная буря началась на Земле после вспышек на Солнце класса С. Геошторм может негативно сказаться на здоровье, особенно метеозависимых людей. Сколько продлятся бури и как от них защититься — в материале 360.ru.
Магнитная буря 12 июня
Главную роль в формировании возмущений в магнитосфере Земли играют не вспышки на Солнце и связанные с ними выбросы, а корональные дыры, которые выпускают потоки более быстрого и плотного солнечного ветра, объяснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«По всей видимости, причиной начавшейся сразу после полуночи слабой магнитной бури класса G1 стало попадание нашей планеты в подобный поток солнечного ветра, исходящего из обширной корональной дыры, расположенной в юго-восточной части видимого солнечного диска», — написал эксперт в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас индекс Кр, отражающий уровень возмущения геомагнитного поля, остается близким к пяти единицам.
«По прогнозам, возмущения магнитосферы Земли продлятся всю первую половину дня, после чего начнут ослабевать», — добавил Леус.
Прогноз магнитных бурь до конца июня
После геомагнитных возмущений 12 июня, до середины месяца жителей Земли ожидает спокойная геомагнитная обстановка. Однако ученые напоминают, что прогнозы способны меняться из-за динамической солнечной активности.
В пятницу вероятность магнитных бурь составит 39%, а к субботе показатель увеличится до 90%.
Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, сильная магнитная буря ожидается 15 июня.
До 23-го числа обстановка снова будет спокойной, а затем геомагнитный шторм опять накроет Землю. Магнитные бури будут бушевать 24 и 25 июня, с 26 по 28 число продолжатся колебания геомагнитного поля.
Как защититься метеозависимым
В первую очередь от магнитных бурь страдают метеозависимые, а также люди с хроническими заболеваниями. Но геоатаки могут повлиять и на здорового человека, поэтому важно соблюдать простые правила.
«Не нагружаем себя психоэмоционально, физически, ни алкоголем, никакими стимуляторами. Проводим жизнь психологический стабильно, не перегружаем себя, отдыхаем, созерцаем нормальную жизнь, нам не нужна перегрузка. Организм не может и там, и там одновременно помогать, ему будет тяжело. Меряем давление, смотрим за здоровьем, принимаем лекарства и больше ничего не делаем», — посоветовал в беседе с 360.ru терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.
По его словам, если есть возможность полежать — лучше это сделать.
Леность в магнитной буре — самое лучшее для людей метеозависимых, минимум нагрузки. Не берем в голову лишних проблем. В этот день надо вести себя спокойно.
Андрей Кондрахин
врач
Также важно пить достаточно воды — она улучшает метаболизм и выводит токсины.
«И самое главное, никаких дополнительных стимуляторов. Хочется спать — спим, не надо пить кофе. Даже не метеозависимые люди могут почувствовать какое-то ухудшение. Не стимулируем себя, отдыхаем, спокойно проводим время», — заключил врач.