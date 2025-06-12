Сильнейший геошторм накрыл Землю. В чем опасность и как защититься?

Сильнейшая магнитная буря началась на Земле после вспышек на Солнце класса С. Геошторм может негативно сказаться на здоровье, особенно метеозависимых людей. Сколько продлятся бури и как от них защититься — в материале 360.ru.

Магнитная буря 12 июня

Главную роль в формировании возмущений в магнитосфере Земли играют не вспышки на Солнце и связанные с ними выбросы, а корональные дыры, которые выпускают потоки более быстрого и плотного солнечного ветра, объяснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«По всей видимости, причиной начавшейся сразу после полуночи слабой магнитной бури класса G1 стало попадание нашей планеты в подобный поток солнечного ветра, исходящего из обширной корональной дыры, расположенной в юго-восточной части видимого солнечного диска», — написал эксперт в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас индекс Кр, отражающий уровень возмущения геомагнитного поля, остается близким к пяти единицам.

«По прогнозам, возмущения магнитосферы Земли продлятся всю первую половину дня, после чего начнут ослабевать», — добавил Леус.