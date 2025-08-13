Кроликов с тентаклями заметили в Колорадо. Все из-за редкого вируса

У животных на мордах многочисленные темные наросты, напоминающие тентакли. Специалисты полагают, что кролики заразились вирусом папилломы Шоупа. Это доброкачественная опухоль, часто встречающаяся у зайцеобразных.

Она не влечет за собой тяжких последствий, но может вызывать дискомфорт у кроликов. Способа вылечить их от этой болезни не придумали. При этом заразиться таким вирусом не могут ни люди, ни другие животные.

