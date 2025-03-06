На Камчатке при пожаре в магазине погиб кот Васька. Он был местной знаменитостью

Кот по кличке Васька погиб при пожаре в магазине на Орбитальном проезде в Петропавловске-Камчатском. Питомец был знаменитостью микрорайона, рассказали 360.ru несколько местных жителей.

«Я просто заходил в магазин, он там жил. Я знаю, что его зовут Васька, красивый был котик, с пузиком. Жалко, конечно», — рассказал житель Алексей.

По словам девушки Екатерины, за котом в магазине хорошо ухаживали.

«Знаю, что он там живет, за ним приглядывали. Я так понимаю, продавцы этого магазина очень хорошо его кормили, потому что, я помню, мы заходили, я говорю: „Может, ему вкусняшек каких-то купить?“ Мне сказали, пошутили, что он питается лучше, чем я. Он такой жирненький был, упитанный, лохматенький, хорошо ухоженный. Вот все, что я могу сказать. Очень грустно, конечно, что он умер», — поделилась Екатерина.

О гибели кота сообщила пресс-служба МЧС по Камчатскому краю.

«К сожалению, погиб кот. К моменту прибытия на место пожарных его вынесли из магазина, но животное успело надышаться угарным газом. Кота попытались откачать, но безуспешно», — рассказали в министерстве.

Среди людей при пожаре никто не пострадал. Инспекторы Госпожнадзора МЧС России выясняют причину возгорания.

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