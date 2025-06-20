Кошка забралась в контейнер на судне и выжила в трехнедельном путешествии в США

В Китае кошка забралась в грузовой контейнер на судне и выдержала трехнедельное путешествие из Китая в США. Об этом сообщил Mothership .

Животное нашли в истощенном состоянии. В американском штате Миннесота сотрудники таможни срочно отправили кошку в приют Northwoods Humane Society, где ей дали кличку Безбилетница. По мнению исполнительного директора приюта Рене Руд, то, что питомец выжил — это настоящее чудо.

«Она очень напугана. Даже представить страшно — три недели в закрытом контейнере без еды и воды. Наверное, она охотилась на грызунов и пила конденсат», — отметила руководитель приюта.

Руд обратила внимание, что выжившая кошка нуждалась не только в медицинской помощи, но и в психологической адаптации.

До этого в Россию из Турции тайно приплыл кот по кличке Бурак. Его спасли моряки Fesco.