Кошка «усыновила» осиротевшего бельчонка

В Челябинске породистая кошка Горошинка «усыновила» осиротевшего бельчонка. Об этом рассказал ветеринар Карен Даллакян в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» .

«Невероятная история материнской любви! Малыша „усыновила“ кошка Горошинка. Ей уже 10 лет, и материнский опыт не в новинку», — отметил он.

Кошка сразу приняла дикого зверька, пусть и непохожего на нее. Сейчас шотландская вислоухая выкармливает своих двух котят, но заботится и о бельчонке.

По словам зоозащитника, его попросили приютить осиротевшего бельчонка жители Озерска.

Ранее в Одинцово эколог Анна Колесникова спасла двух осиротевших бельчат. Зверьки живут у нее в специальном вольере, а кормят их из инсулинового шприца по часам. Малыши быстро растут.