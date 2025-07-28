Эколог из Одинцова спасла осиротевших бельчат

Жительницу Анну Колесникову из Одинцова знают многие в городе как эксперта по экологии и активного участника общественной жизни. Особенно важная часть ее деятельности — спасение бельчат.

Анна сама спасла двоих малышей и теперь помогает людям, которые находят животных, выпавших из дупла, выхаживать их и возвращать в естественную среду. Она поделилась историей о бельчатах, которых нашли местные жители в жилом комплексе «Гусарская баллада» и передали ей.

Бельчата живут у Анны в специальном вольере, оборудованном кроватями-гамаками, лестницами и ветвями деревьев. Тут есть все необходимое — ягоды и орехи, чтобы малыши чувствовали себя как дома.

Анна кормит животных из инсулинового шприца по часам. Раньше перерывы между приемами пищи составляли два часа, но сейчас их увеличили до шести, так как малыши быстро набирают форму. Под ее заботой они учатся прыгать и перескакивать с ветки на ветку. Как только бельчата окрепнут, Анна планирует поместить их в специальный вольер для диких животных, где они смогут отвыкнуть от людей. В случае успешной адаптации их выпустят в природу.

Девушка советует всем, кто находит бельчат в лесу, не брать их в руки, а внимательно осмотреться. Если на месте есть мама-белка, она вернет их в дупло. Но если этого не происходит, стоит забрать их и пытаться выходить. Анна охотно консультирует людей со всей страны, которые хотят спасти бельчат, и связаться с ней можно в социальных сетях.