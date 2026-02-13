Коридор затмений с 17 февраля по 3 марта принесет людям сумбур

Люди в возрасте 18,5, 37 и 55,5 года сильнее всего ощутят на себе действия коридора затмений, который ожидается с 17 февраля по 3 марта. Об этом телеканалу «Москва 24» рассказала астролог Олеся Ракунова.

«Затмения всегда происходят парой с промежутком около двух недель, потому что это идет соединение кармических узлов и светил — Солнца и Луны. Во время затмений новолуние или полнолуние происходит вблизи кармических узлов», — пояснила она.

Ракунова добавила, что в период затмений человек обычно теряет контроль над событиями и становится более восприимчив в эмоциональном плане. В этот период, по ее словам, образуется особая энергетическая атмосфера, способная в сочетании с другими факторами спровоцировать определенные изменения.

«Сейчас затмения происходят на оси знаков Рыбы и Дева. Те, у кого в них кармические узлы или планеты, ощутят влияние сильнее. Если человек по гороскопу Рыбы или Дева, он тоже попадет в эту категорию», — предупредила астролог, подчеркнув, что кармические узлы возвращаются в ту же точку каждые 18,5 года.

Тем, кто ощущает влияние затмений Ракунова рекомендовала побольше гулять, соблюдать режим сна, хорошо отдыхать и отложить серьезные переговоры на потом. Она также предостерегла от начинания нового дела в этот период.

По мнению астролога Тамары Глобы, февраль обещает быть исключительно успешным месяцем для Водолеев.