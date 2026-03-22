Корабль «Прогресс МС-33» отправился к МКС

На Байконуре прошел старт ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33». Запуск в онлайн-режиме транслировала площадка «Кинопоиск» .

Ракета стартовала с восстановленного стартового стола. Специалисты в рекордные сроки подготовили 2,35 тысячи квадратных метров конструкций, заменили все узлы креплений, отладили электрооборудование и обслужили узлы и механизмы.

Трансляцию провели эксперт в области космонавтики Михаил Котов и журналист Анна Шенцева. Ведущие рассказали, что «Прогресс» считается одним из самых надежных кораблей в истории космонавтики.

«Он выглядит не очень большим, но он занимает примерно два этажа в высоту. У „Прогресса“ есть несколько основных отсеков, причем каждый отвечает за свою задачу», — уточнил Котов.

Корабль доставит на МКС одежду, еду, средства гигиены и оборудование для научных экспериментов. Все необходимое для экипажа уложили в герметичный грузовой отсек.