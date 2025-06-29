Корабль Blue Origin с коммерческим экипажем совершил суборбитальный полет

Американская компания Blue Origin, основанная миллиардером Джеффом Безосом, в воскресенье успешно запустила суборбитальный корабль New Shepard с шестью пассажирами на борту. Об этом сообщил разработчик .

Полет начался в 17:39 по московскому времени, а уже через 11 минут, в 17:50, капсула благополучно приземлилась. Все прошло по плану.

По данным компании, это уже 13-й полет корабля с людьми и 33-й запуск в рамках программы New Shepard. Многоразовый корабль создали для краткосрочных пилотируемых и научных полетов за пределы атмосферы.

Ранее стало известно, что Илон Маск строит «военный интернет» для Пентагона. Проект сможет управлять дронами по всему миру.