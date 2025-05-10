Концерт Metallica в США вызвал небольшое землетрясение

Сейсмологи VTSO сообщили о движении грунта в Вирджинии из-за концерта Metallica

В американском штате Вирджиния произошло легкое землетрясение во время концерта группы Metallica. Зрители так сильно прыгали, что приборы сейсмологической лаборатории VTSO зафиксировали движение грунта, сообщил Fox 5 Atlanta .

Директор VTSO Мартин Чепмен заявил, что сейсмограф примерно в 1,6 километра от стадиона Lane показал толчки. Пик активности пришелся на момент, когда играла любимая хоккейными и футбольными фанатами песня Enter Sandman.

«Масштаб землетрясения был бы меньше 1,0 магнитуды. Слишком мал, чтобы ощущаться даже за милю», — сказал он

Организаторы концерта опубликовали ролик, на котором 60-тысячная толпа прыгала и кричала под Enter Sandman. Чепмен подтвердил, что сейсмическая активность связана с концертом.

По-настоящему мощное землетрясение произошло в начале мая в Индонезии. Подземные толчки магнитудой 6 ощущались в нескольких районах.