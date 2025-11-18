Конник провалился в древний склеп на территории городища под Архангельском

Созданный в Средние века в астраханской степи мусульманский склеп — гурхана — стал ловушкой для современного конного всадника. Во время прогулки по территории Селитренного городища скакун провалился в гигантскую яму. О происшествии сообщили авторы Telegram-канала «Астраханская археология» .

Специалисты заявили, что сочувствуют наезднику, но таких древних архитектурных объектов, характерных для XV–XVI веков, на территории астраханской степи достаточно много. Усыпальницы использовали для захоронения одного или сразу нескольких человек.

«Склеп мусульманский, поэтому рассчитывать на погребальный инвентарь нельзя», — подчеркнули авторы сообщения.

По последним данным от Службы государственной охраны объектов культурного наследия, яму, куда провалилась лошадь, уже засыпали.

