Археологи нашли редкий топор мерянской культуры X века в Ярославской области

Специалисты Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» и Института истории материальной культуры РАН совершили открытие в Ярославской области. Об этом сообщил RT со ссылкой на Ростовский Кремль.

Археологи обнаружили целый железный топор X века, принадлежащий культуре меря. Находка стала частью обширного исследования древнего поселения под Ростовом Великим и прилегающего к нему могильника. Также ученые нашли десятки артефактов, сделанных из железа и меди.