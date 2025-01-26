Конюхов перейдет 26 января из западного полушария в восточное

Российский путешественник Федор Конюхов 26 января пересечет на весельной лодке меридиан Гринвича западного полушария и перейдет в восточное. Об этом РИА «Новости» заявил руководитель экспедиционного штаба и сын Конюхова Оскар.

Он отметил, что длительное путешествие станет серьезным испытанием для лодки.

«Сегодня Федор Филиппович должен пересечь нулевой меридиан, или меридиан Гринвича, и перейти из западного полушария в наше родное восточное», — подчеркнул глава штаба.

Кругосветное путешествие 73-летний Конюхов начал 5 декабря в направлении Австралии. Первый этап занял у него 154 дня, а на второй потребуется примерно 200 дней.

«Это почти год. Получается, что человек проживет в весельной лодке почти год. Это, конечно, запредельная история», — рассказал Оскар Конюхов.

По его словам, на лодке путешественника все навигационные системы продолжают исправно работать, а у самого мореплавателя сохраняется отличное настроение.