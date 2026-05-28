Клубника со дна реки. В России запустили эксперимент с ботаническим батискафом

Житель Волгограда запустил эксперимент по выращиванию клубники на дне реки

Блогер и ботаник Михаил Журавлев создал необычную установку-батискаф, с помощью которой можно выращивать растения прямо на дне водоемов. Исследователь уже опустил в Волгу первый образец с клубникой и поделился подробностями на своей странице в соцсети «Одноклассники».

Воздух и электричество подаются в устройство с поверхности.

«Внутри установки работает автономная система для роста растения. Автор также проверяет, возможно ли организовать почти замкнутый цикл водообеспечения», — отметили в пресс-службе «Одноклассников».

Журавлев публикует ежедневные отчеты с обновлениями и промежуточными результатами, благодаря чему пользователи могут следить за необычным проектом в режиме реального времени. Волгоградский блогер заявил, что хочет показать выращивание растений как современную и технологичную сферу.

