«Мойка78»: в июне на даче можно посадить капусту, дайкон и морковь

В июне на даче наступает время для обновления грядок и высадки теплолюбивых растений. Подробнее рассказала «Мойка78» .

В первый месяц лета можно посадить огурцы и кабачки. Нередко их сеют прямо в открытый грунт.

Также стоит присмотреться к редису и дайкону. Необходимо выбирать сорта, устойчивые к цветушности, чтобы корнеплоды были сочными и не уходили в стрелку.

Еще один вариант — капуста. В июне подходит высадка рассады поздних сортов, предназначенных для зимнего хранения и квашения.

Свекла и морковь, посеянные в июне, успевают вырасти к осени и становятся особенно сочными и сладкими.