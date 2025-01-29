Китайский зоопарк начал продавать мочу тигра для приема внутрь

В Китае разгорелся скандал из-за лечения тигриной мочой. Зоопарк дикой природы Яань Бифэнся в провинции Сычуань продает ее как средство от боли в мышцах и суставах, сообщил South China Morning Post .

Администрация зверинца начала предлагать посетителям целебную мочу амурских тигров по 50 юаней (673 рубля) за бутылку объемом 250 миллилитров. На этикетке указано, что она окажет хороший терапевтический эффект при ревматоидном артрите, растяжениях и мышечной боли. Принимать это средство можно внутрь или разбавив белым вином и приложив к больному месту с ломтиком имбиря.

Один из туристов сфотографировал необычный товар и выложил фото в соцсеть. Его удивило, что этот зоопарк считается туристической достопримечательностью мирового класса и образцом цивилизованного туризма в Китае. Тред набрал более 35 миллионов просмотров.

Анонимный фармацевт из больницы в провинции Хубэй заявил, что тигриная моча не имеет отношения к традиционной китайской медицине, а ее эффективность не доказана. Он предупредил, что использование этого средства может ухудшить состояние. Тем временем представитель зоопарка пожаловался на средние темпы продаж, всего две бутылки в день.

В рунете завирусилось лечение «синькой». Блогеры утверждали, что краситель метиленовый синий является лекарством от всех болезней. Нарколог Алексей Казанцев предупредил, что его прием чреват отравлением.