«Синька» для ума. Доморощенные биохакеры нашли «лекарство от всего»
Нарколог Казанцев: «синька» не имеет отношения к доказательной медицине
В Сети новый тренд — блогеры занялись биохакингом и начли принимать «лекарство от всего». Речь идет о красителе метиленовом синем, в простонародье «синька». «Испытатели» отметили после приема повышение когнитивных способностей, прилив сил и излечение от всех болезней. Что это за средство и какое действие оно оказывает на организм, разбирался 360.ru с помощью нарколога Алексея Казанцева.
Какие болезни лечит «Синька»
Краситель метиленовый синий — это химическое соединение, его применяют в здравоохранении, биологии, промышленности. В медицине его используют как антисептик и средство для лечения определенных заболеваний.
Его открыли в конце XIX века, его использовали в лечении малярии и сопутствующих паразитарных инвазий. «Синька» эффективно справляется с метгемоглобинемией — дефицитом кислорода. Она работает как антидот, трансформируя метгемоглобин в нормальный гемоглобин. Также это вещество применяют для фотолечения онкозаболеваний.
Интересно
Также известно, что произведенные из «синьки» продукты обладают хорошим противомикробным эффектом, их используют для дезинфекции донорской крови.
«Синька» и коронавирус
Нарколог Алексей Казанцев рассказал 360.ru, что метиленовый синий никогда не применялся в лечении коронавирусной инфекции.
«В клинических рекомендациях для лечения коронавирусной и другой вирусной инфекции он не прописан, а с 1 января мы жестко работаем по клиническим рекомендациям», — заявил специалист и добавил, что за нарушение рекомендаций врачам грозит штраф.
Все разговоры об эффективности «синьки» в лечении коронавируса — это то же самое, что медвежья желчь, бобровая струя и собачий жир, отметил нарколог. Это не имеет никакого отношения к доказательной медицине и работает как плацебо, заявил Казанцев.
«Опять же, инфекция бывает тоже разная. Она бывает бактериальная и вирусная, то есть бактериальная лечится антибиотиками, вирусные антибиотиками не лечатся, а только ухудшают состояние. А тут еще какая-то метиленовая синяя. Давайте зеленкой обмажемся!» — сыронизировал нарколог.
«Синька» — лекарство «для ума»
Однако шумиха вокруг «синьки» поднялась не из-за ее свойств в лечении коронавируса. Блогеры и тиктокеры восхваляют ее позитивное влияние на когнитивные способности. Метиленовый синий обладает весьма перспективным, но пока не доказанными нейрореконструктивными и нейропротекторными свойствами.
Исследователи отметили несколько способностей «синьки»:
- снижает окислительный стресс в нейронах;
- усиливает функцию митохондрий, помогая клеткам выживать и сопротивляться повреждению;
- может регулировать сигнальный обмен клеток, что позволяет останавливать процессы клеточной смерти и развития воспаления;
- может менять уровень серотонина в мозге и благодаря этому контролировать когнитивную функцию.
Популярность «синьке» добавляет ее копеечная стоимость. В российских аптеках купить флакончик метиленового синего можно от 200 рублей.
Синяя кожа и светобоязнь: побочка от «синьки»
Самоназначение метиленового синего может привести к малоприятным последствиям. Среди известных побочных эффектов:
- изменение цвета кожных покровов;
- повышение артериального давления, учащение сердечного ритма;
- мышечные боли, спазмы;
- повреждение нейронов;
- изменение цвета выделений;
- тошнота, рвота, диарея;
- расширение зрачков;
- светобоязнь;
- боль в груди, кашель, сложности с дыханием;
- нарушения в работе печени и почек;
- усталость, слабость, перепады настроения.
Помимо немалого списка побочек, исследователи отмечают, что неизвестна совместимость метиленового синего с другими препаратами.
Казанцев отметил, что ажиотаж вокруг свойств «синьки» — новая история.
«Слава Богу, что они не отравились и не попали в реанимацию»
Алексей Казанцев
Нарколог
Возможно, кто-то и попал в больницу, добавил нарколог, но такие случаи станут известны только благодаря огласке в СМИ.
«Чем больше это будет попадать в средства массовой информации, тем громче будет история тех, кто попал в различные токсикологические, реанимационные отделения. И это будет — 100%», — подчеркнул Казанцев.