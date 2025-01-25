25 января 2025 04:05 «Синька» для ума. Доморощенные биохакеры нашли «лекарство от всего» Нарколог Казанцев: «синька» не имеет отношения к доказательной медицине 0 0 0 Фото: Freepik Общество

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В Сети новый тренд — блогеры занялись биохакингом и начли принимать «лекарство от всего». Речь идет о красителе метиленовом синем, в простонародье «синька». «Испытатели» отметили после приема повышение когнитивных способностей, прилив сил и излечение от всех болезней. Что это за средство и какое действие оно оказывает на организм, разбирался 360.ru с помощью нарколога Алексея Казанцева.

Какие болезни лечит «Синька» Краситель метиленовый синий — это химическое соединение, его применяют в здравоохранении, биологии, промышленности. В медицине его используют как антисептик и средство для лечения определенных заболеваний. Его открыли в конце XIX века, его использовали в лечении малярии и сопутствующих паразитарных инвазий. «Синька» эффективно справляется с метгемоглобинемией — дефицитом кислорода. Она работает как антидот, трансформируя метгемоглобин в нормальный гемоглобин. Также это вещество применяют для фотолечения онкозаболеваний.

Интересно В 2020 году в ходе экспериментов вирусологи НПО «Вектор» открыли новые противовирусные свойства отечественного препарата «Радахлорин», который применяется для противоопухолевой фотодинамической терапии. Ученым удалось доказать антиковидные эффекты метиленового синего. Вирус таким способом уничтожается за 40 секунд. В 2023 году ученые государственного научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Роспотребнадзора доказали, что фотодинамическая терапия коронавируса с помощью слабого раствора «синьки» и красного фотодиода снижает активность вируса в 10 миллионов раз. В 2020 году в ходе экспериментов вирусологи НПО «Вектор» открыли новые противовирусные свойства отечественного препарата «Радахлорин», который применяется для противоопухолевой фотодинамической терапии. Ученым удалось доказать антиковидные эффекты метиленового синего. Вирус таким способом уничтожается за 40 секунд. В 2023 году ученые государственного научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Роспотребнадзора доказали, что фотодинамическая терапия коронавируса с помощью слабого раствора «синьки» и красного фотодиода снижает активность вируса в 10 миллионов раз.

Фото: РИА «Новости»

Также известно, что произведенные из «синьки» продукты обладают хорошим противомикробным эффектом, их используют для дезинфекции донорской крови. «Синька» и коронавирус Нарколог Алексей Казанцев рассказал 360.ru, что метиленовый синий никогда не применялся в лечении коронавирусной инфекции. «В клинических рекомендациях для лечения коронавирусной и другой вирусной инфекции он не прописан, а с 1 января мы жестко работаем по клиническим рекомендациям», — заявил специалист и добавил, что за нарушение рекомендаций врачам грозит штраф. Все разговоры об эффективности «синьки» в лечении коронавируса — это то же самое, что медвежья желчь, бобровая струя и собачий жир, отметил нарколог. Это не имеет никакого отношения к доказательной медицине и работает как плацебо, заявил Казанцев. «Опять же, инфекция бывает тоже разная. Она бывает бактериальная и вирусная, то есть бактериальная лечится антибиотиками, вирусные антибиотиками не лечатся, а только ухудшают состояние. А тут еще какая-то метиленовая синяя. Давайте зеленкой обмажемся!» — сыронизировал нарколог.

Фото: Freepik

«Синька» — лекарство «для ума» Однако шумиха вокруг «синьки» поднялась не из-за ее свойств в лечении коронавируса. Блогеры и тиктокеры восхваляют ее позитивное влияние на когнитивные способности. Метиленовый синий обладает весьма перспективным, но пока не доказанными нейрореконструктивными и нейропротекторными свойствами. Исследователи отметили несколько способностей «синьки»: снижает окислительный стресс в нейронах;

усиливает функцию митохондрий, помогая клеткам выживать и сопротивляться повреждению;

может регулировать сигнальный обмен клеток, что позволяет останавливать процессы клеточной смерти и развития воспаления;

может менять уровень серотонина в мозге и благодаря этому контролировать когнитивную функцию. Популярность «синьке» добавляет ее копеечная стоимость. В российских аптеках купить флакончик метиленового синего можно от 200 рублей.

Фото: Freepik

Синяя кожа и светобоязнь: побочка от «синьки» Самоназначение метиленового синего может привести к малоприятным последствиям. Среди известных побочных эффектов: изменение цвета кожных покровов;

повышение артериального давления, учащение сердечного ритма;

мышечные боли, спазмы;

повреждение нейронов;

изменение цвета выделений;

тошнота, рвота, диарея;

расширение зрачков;

светобоязнь;

боль в груди, кашель, сложности с дыханием;

нарушения в работе печени и почек;

усталость, слабость, перепады настроения. Помимо немалого списка побочек, исследователи отмечают, что неизвестна совместимость метиленового синего с другими препаратами. Казанцев отметил, что ажиотаж вокруг свойств «синьки» — новая история.

«Слава Богу, что они не отравились и не попали в реанимацию» Алексей Казанцев Нарколог

Возможно, кто-то и попал в больницу, добавил нарколог, но такие случаи станут известны только благодаря огласке в СМИ. «Чем больше это будет попадать в средства массовой информации, тем громче будет история тех, кто попал в различные токсикологические, реанимационные отделения. И это будет — 100%», — подчеркнул Казанцев.