Китайские врачи пришили пациентке ухо на ногу

Китайские медики впервые в истории провели уникальную операцию: пересадили ухо на стопу. Это было необходимо, чтобы спасти слух пациентки после серьезной травмы. Об этом написала газета South China Morning Post (SCMP).

Пострадавшая получила травмы из-за работы с тяжелой техникой. По информации SCMP, кожа головы, шеи и лица была разорвана на множество фрагментов, а ухо полностью отсечено вместе с кожей головы.

Когда пациентка попала в больницу провинции Шаньдун, команда хирургов попыталась восстановить кожу головы стандартными методами. Но из-за серьезных повреждений это оказалось невозможным.

Медики не могли пришить ухо, пока ткани черепа не зажили. Им нужно было найти способ сохранить ухо живым до момента, когда оно станет пригодным для операции. В итоге врачи решили пересадить его на верхнюю часть стопы.

«Его кожа и мягкие ткани также имеют схожую тонкость с тканями головы, что требует минимальной коррекции после трансплантации», — указано в публикации.

После восстановления и реконструкции слуховой орган пришили на место. Подобное вмешательство, как отмечают специалисты, не имело аналогов или задокументированных успешных примеров.

Ранее специалисты Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля успешно провели операцию по удалению опухоли мозга у 12-летнего мальчика. Ребенок долгое время испытывал головные боли и головокружение. Новообразование, достигшее пяти сантиметров, росло из области, которая непосредственно прилегает к стволу мозга.