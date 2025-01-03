Китаянка дожила до 124 лет и раскрыла свой секрет долголетия

Жительница Китая дожила до 124 лет и назвала сало секретом долголетия

Жительница Китая Цю Чай рассказала, что ей помогает продлевать жизнь. По словам 124-летней женщины, она ест сало, сообщило Need To Know.

Китаянка родилась 1 января 1901 года и считается самым старым человеком в своем городе. Она рассказала, что питается три раза в день. Также не пропускает ежедневные прогулки в саду.

Цю Чай ест простую еду из риса, смешанного с кусочком сала, «размером с мячик для настольного тенниса». Такой рацион долгожительница соблюдает даже не смотря на рекомендации врачей есть меньше животного жира.

Женщина живет со своей 60-летней внучкой Цю Таохуа. Каждый год горожане собираются за одним столом, чтобы отпраздновать ее день рождения.

В 2024 году стало известно о смерти 117-летней испанки Марии Браньяс Морера. При жизни она активно вела социальные сети и делилась с подписчиками секретами долголетия.