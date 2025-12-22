Китаец расторг помолвку из-за аппетита невесты

Мелочный китаец подал в суд на невесту, чтобы разорвать помолвку. Так он пытался вернуть потраченные в отношениях деньги, поскольку девушка много ела, сообщила гонконгская газета South China Morning Post .

Мужчину с его избранницей познакомила сваха. Он был родом из деревни в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Сделав предложение даме сердца, он увез ее в Хэбэй работать в семейный ресторан. В заведении подавали малатанг — традиционный острый суп с перцем чили.

Девушка так полюбила это блюдо, что начала съедать за день больше, чем продавало кафе. К тому же она набрала вес. Жених расстроился и посчитал это поводом для расторжения помолвки.

Он обратился к правосудию, чтобы вернуть потраченные на возлюбленную 50 тысяч юаней. Судом было решено взыскать лишь пятую часть от суммы в качестве половины свадебного выкупа. Остальные деньги посчитали добровольными расходами в отношениях.

