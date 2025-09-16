Сегодня 09:13 Безвиз разгонит китайскую брачную экспансию. Зачем мужчины из КНР ищут русских невест? 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com Мир

Жители Китая уже давно начали искать себе невест в России и других странах постсоветского пространства, а минувшей весной поиск русских жен даже начал становиться отдельной индустрией. Усилить брачную экспансию может введение безвиза для граждан КНР. Почему китайцы не хотят (или не могут?) жениться на своих соотечественницах и чем браки с ними могут быть опасны для россиянок, разбирался 360.ru.

«Из россиянок получаются хорошие жены» О том, что китайские мужчины заинтересованы в русских невестах и готовы устраивать брачную экспансию, пишут достаточно часто. В минувшем мае темой заинтересовалась и The Times. Издание обратило внимание, что сейчас китайские брачные агентства размещают предложения своих услуг по поиску невест за границей в приложении Douyin (местный аналог TikTok). Также создают чаты, где обмениваются советами на тему поиска жен. И все при этом твердо убеждены, что из россиянок получаются хорошие жены.

При этом тема браков с иностранками весьма чувствительна для Китая, в том числе и из-за вопросов национальной и этнической гордости, отметили журналисты. Но почему же они не женятся на китаянках? Все просто — из-за денег. Многие действительно не в состоянии потянуть «цайли» (выкуп), которые требуют местные невесты.

Старший научный сотрудник Института Дальнего востока РАН, ответственный секретарь общества российско-китайской дружбы Алла Верченко обратила внимание, что почти в 80% заключаемых в Китае браков семья жениха платит такой выкуп. «Подарки невесте включают квартиру, машину, золотые и серебряные украшения», — перечислила она в беседе с 360.ru. В статье The Times есть несколько рассказов мужчин, которые признаются, что не смогли осилить аппетиты своих избранниц. Один из них — 34-летний бухгалтер Сунь Янь (все еще живет с родителями).

«Я был готов жениться на девушке, с которой встречался, но она просила слишком много: квартиру, крупную сумму денег, золотые украшения — все это обошлось бы в 400 000 юаней (около 41 000 фунтов). У меня таких денег просто не было», — пояснил он.

Поэтому и отправился искать жену в Россию. И таких как Сунь — много. Большое преимущество россиянок в глазах этих мужчин— отсутствие необходимости платить выкуп. Помимо этого, по представлениям жителей КНР, женщин в России якобы больше, чем мужчин, значит, шансов будет больше.

Брак с китайцем: главные риски Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге, востоковед и писатель Кирилл Котков, комментируя попытки брачной экспансии китайцев, высказался категорично — ничего хорошего в межрасовых союзах чаще всего не бывает. Но если смотреть шире, то на фоне наших демографических проблем такие браки стоило бы запретить.

«У нас много говорят на тему того, что нам надо повышать рождаемость, между тем одним из эффективных методов ее повышения заключается в необходимости запрета браков с иностранцами. Такой опыт уже был. Такое было после Великой Отечественной войны — это был период, когда браки с иностранцами были запрещены. Простите, хватит разбазаривать свой генофонд», — подчеркнул ученый в беседе с 360.ru.

Кроме того, по словам востоковеда, надо понимать, что культурная пропасть между россиянами и китайцами — это не преувеличение. Именно поэтому такие браки в большинстве своем ничем хорошим не заканчиваются. «И у одних, простите, принято мыться, а у других не принято. У одних принято снимать обувь и уличную одежду, приходя домой, у других не принято. И так далее, а жизнь состоит из подобных мелочей. Я уже не говорю об огромной проблеме с детьми, которые не будут считаться своими ни в одной стране. Это все на самом деле очень серьезно», — указал Котков.

И не забывайте один важный момент: если вы выходите замуж, предположим, за китайца или корейца, вы выходите замуж за всю его семью, за всех его многочисленных родственников, которые будут вас учить, будут вам компостировать мозги. И когда у вас голова закипит, вы с ужасом убежите из этого ада! Вот такая реальность. Кирилл Котков

Специалист убежден: жениться надо на своих, а у межрасовых браков или браков с представителями народов, которые очень далеки от нас в плане культуры, слишком мало шансов на успех. «Цивилизационные различия очень велики, — согласилась с коллегой Алла Верченко. — Рассматривать брак с китайцем можно, но надо знать, на что идешь. Не бросаться в омут с головой. Выходишь замуж за молодого человека, получаешь в приданое всех его родственников и множество традиций. Язык играет большую роль».

Кто предлагал наладить импорт невест в Китай Тему свадеб китайцев с россиянками бурно обсуждали и осенью 2024 года, когда доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа предложил решить проблему с демографией в КНР с помощью браков с иностранками. Ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии РАНХиГС Андрей Коротаев тогда объяснял, что в Китае действительно по вполне понятным причинам сложился мощный дисбаланс полов. «Жен всем китайским женихам очевидно не хватает, так что попытка найти невест за границей была абсолютно неизбежна. И я думаю, что и раньше такое предложение озвучивали, просто сейчас это на поверхность вышло», — отметил ученый в беседе с 360.ru.

При этом Коротаев выразил уверенность, что Россия со своей стороны не заинтересована в подобных трансграничных браках для решения демографических проблем КНР. Поэтому китайской стороне не стоит рассчитывать на какое-то содействие подобным программам при условии их запуска.

«Но интерес китайской стороны совершенно понятен. Если молодые люди внутри КНР в принципе не могут найти себе достаточное количество брачных партнеров, конечно, этот поиск будет расширяться. Тем более что, я думаю, в Камбодже или где-нибудь в Непале вероятность найти себе пару заметно выше. Так что, думаю, что основное направление брачной экспансии китайской будет в Юго-Восточную Азию», — подчеркнул собеседник 360.ru. Отдельно Коротаев отметил, что в КНР действительно могут серьезно задуматься о привлечении иностранных невест. Для этого есть практика трансграничных брачных агентств. И она далеко не новая.

Демографические проблемы в КНР, в том числе серьезный гендерный дисбаланс, связаны с широко известной политикой, внедренной в стране в конце 70-х годов прошлого века. Речь идет о принципе «одна семья — один ребенок», согласно которому семьям в городах было разрешено иметь только одного ребенка, а в деревнях — двух, если первый ребенок — девочка.

Предложение профессора Дин Чанфа о браках с иностранками опубликовало издание South China Morning Post (SCMP). По мнению эксперта, чтобы решить проблему миллионов «лишних мужчин», им нужно начать заключать браки с гражданками России, Камбоджи, Вьетнама и Пакистана.

Профессор отметил, что в сельской местности КНР почти 40 миллионов жителей могут столкнуться с давлением, связанным с предоставлением жилья, машин и выкупа за невесту на общую сумму от 500 тысяч до 600 тысяч юаней (от 70 000 до 84 000 долларов) для заключения брака. Чтобы справиться с этим, по его словам, «может потребоваться привлечение значительного числа подходящих молодых женщин из-за рубежа».

В местных соцсетях идею ученого оценили не все. Некоторые пользователи возмутились и сравнили предложение об «импорте» невест с «торговлей людьми». На идею китайского профессора отреагировали даже в Госдуме. И не слишком позитивно. Зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов выразил уверенность, что россиянки не смогут построить отношений с китайцами, поскольку слишком требовательны к мужчинам, а в КНР к девушкам «подход другой». «Российская девушка имеет гораздо больше требований к мужчине, чем-то, о чем он говорит. <…> Для девушки очень важно говорить со своим любимым на одном языке и думать одинаковым образом. Китайская цивилизация другая совсем, подход другой. Там вот этих букетов не будет никогда в жизни — один искусственный цветочек», — пояснил он.

Накануне опасениями из-за брачной экспансии китайцев с журналистами делилась первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее мнению, после того как Россия введет ответный безвизовый режим для Китая, стоит ожидать потока китайских женихов, которые будут искать русских невест.

«В Китае сейчас количество мужчин превышает количество женщин, что создает определенные проблемы с построением семей. Так что, когда Россия введет безвизовый режим, китайские мужчины поедут к нам за невестами», — сказала депутат в беседе с «Газетой.Ru». С другой стороны, введение безвиза с КНР может принести определенные плюсы и для России, добавила Журова. Так, туристический бизнес в Китае построен так, что налоги от поездок китайцев в РФ остаются в КНР, а введение безвизового режима сможет решить эту проблему.