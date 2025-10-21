Китаец 10 лет скрывал от жены, что болен ВИЧ

Жительница Китая прожила с мужем 10 лет и только потом узнала, что у него была ВИЧ-инфекция. Подробности сообщило World of Buzz.

По данным Юньнаньской организации по профилактике СПИДа, мужчина по фамилии Ли и его жена Ван во время семейной жизни не имели детей. Китаец утверждал, что страдает заболеванием печени.

Когда Ли приговорили к тюремному заключению за организацию незаконного казино, сотрудник учреждения попросил Ван принести мужу лекарства от ВИЧ. Так женщина узнала правду.

Оказалось, что врачи поставили ему диагноз еще в 2011 году. Это произошло задолго до их свадьбы, но мужчина решил скрыть правду о болезни.

Свой поступок он объяснил тем, что во время терапии получилось подавить вирус до безопасного уровня, поэтому риск заражения был минимальным. К счастью, тест Ван на ВИЧ оказался отрицательным.

Ранее в больнице казахстанского города Кызылорда беременную женщину заразили ВИЧ-инфекцией. О ВИЧ у роженицы стало известно после переливания крови от 12 доноров.