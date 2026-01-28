Кириенко рассказал о важном уроке, который получил от Путина

В 2000-х годах Сергей Кириенко получил от Владимира Путина важный урок, который запомнил на всю жизнь. Об этом рассказал сам замглавы администрации президента на пленарном заседании IX Всероссийского форума МФЦ, его слова привел ТАСС .

Кириенко вспомнил, что как-то раз, будучи полпредом, присутствовал на встрече главы государства со школьниками в одном из регионов Поволжья. Ученик задал президенту вопрос о главном качестве, которое необходимо успешному лидеру.

«Владимир Владимирович тогда дал ответ, который меня поразил», — признался замглавы администрации Путина.

По его словам, глава государства таким качеством назвал умение чувствовать чужую боль так же, как свою.

Ранее сам Путин рассказал, кем мечтал стать в детстве и сумел ли этого достичь.