Кинопленку со съемок фильма «Брат» выставили на продажу в Петербурге

На одном из сайтов объявлений продавец из Санкт-Петербурга выставил на продажу катушку с пленкой фильма «Брат» Алексея Балабанова. На лот обратила внимание вдова режиссера Наталья Васильева .

Она опубликовала ссылку на объявление, в котором говорилось, что продавец якобы нашел копию культовой картины на развалинах «Ленфильма». Определить, что это первый фильм из трилогии, помогла надпись на коробке.

«Как следует из остатков бумажного ярлыка на коробке, там третья часть из 10 фильма режиссера Балабанова „Брат“», — отметили в публикации.

При этом продавец признался, что проверить пленку не получилось из-за отсутствия необходимого оборудования. После того, как вдова Балабанова опубликовала пост, объявление стало недоступно.

Ранее в Сети появились слухи, что в России захотели запретить фильмы «Брат» и «Брат 2». Однако они оказались фейковыми.