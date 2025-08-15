Фейк: в России захотели запретить фильмы «Брат» и «Брат 2»

В Сети появились слухи, что в России захотели запретить фильмы «Брат», «Брат 2» и другие картины Алексея Балабанова. Однако они оказались фейковыми.

Фейк

В СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что в России хотят запретить фильмы Алексея Балабанова, включая культовые картины «Брат» и «Брат-2». Некоторые пользователи писали, что инициативу якобы даже обсуждали в Госдуме.

Правда

На самом деле в нижней палате парламента никогда не обсуждали запрет фильмов Балабанова. Поводом для распространения некорректной информации послужило интервью с первым заместителем председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

В нем она выдвинула предположение, что некоторые работы режиссера могут быть запрещены.

По мнению Драпенко, эти фильмы следует проверить, и, возможно, они нуждаются в ограничениях.

«Конкретно шел разговор про фильм „Груз200“. И надо ли показывать его школьникам в рамках, вот у нас есть киноуроки в школе. Я сказала, что я бы не хотела, чтобы такой фильм смотрели дети», — сказала депутат.

Также Драпеко подчеркнула, что не предлагала рассматривать вопрос на законодательном уровне.

