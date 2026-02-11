Километровый астероид пролетит мимо Земли 14 февраля

Самый крупный из наблюдаемых за последний год астероид пролетит мимо Земли в День святого Валентина. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Космическое тело пролетит на безопасном расстоянии от Земли.

«Астероид 162882 (2001 FD58) с размерами, близкими к одному километру (оценка лежит в диапазоне от 0,5 до одного километра), пройдет в субботу 14 февраля на расстоянии в несколько миллионов километров от Земли», — уточнили представители лаборатории.

Астероид пролетит в зоне радиусом 7,5 миллиона километров вокруг планеты, поэтому его автоматически признали потенциально опасным. При этом он не представляет реальной угрозы, выделяясь исключительно своими размерами. Ученые отметили, что вероятность его столкновения с Землей равна нулю.

В лаборатории уточнили, что в этом году с планетой могут столкнуться другие космические объекты — километровый астероид 2017 SH33 (один шанс на 150 миллионов), а также десятиметровый камень 2013 TP4 (один шанс к 45 тысячам). Первый в апреле, а второй — 1 октября, но это пока прогнозы.

Ранее российские ученые назвали недостоверными и непроверенными сообщения о вероятном падении на Землю астероида CE2XZW2.