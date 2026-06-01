Американская журналистка Кэндис Оуэнс после приезда в Москву восхитилась красотой российской столицы. Об этом она написала в соцсети X , опубликовав фотографии ночного города, Большого театра и храма Христа Спасителя.

«Не знаю, чего я ждала, но я точно не ждала такого. Москва — невероятно красивый город», — написала журналистка.

Она добавила, что начинает понимать панику «говорящих голов» в США, которые лгут о некоем «российском сговоре», когда какой-нибудь американец с широкой аудиторией едет в Россию.

«Натуральная аллегория пещеры Платона. Просто шокирует, насколько это чистый, красивый и упорядоченный город», — подчеркнула Оуэнс.

Она отметила, что реальная Москва сильно отличается от образа, который создают западные средства массовой информации.

