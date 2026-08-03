Катающийся на руле попугай Манго стал звездой соцсетей

Попугай Манго, полюбивший кататься на руле в машине своего хозяина, стал новой звездой интернета. Птица радостно использует баранку как карусель, а ролики с ним собирают сотни тысяч просмотров.

Пользователи уже шутливо прозвали Манго «главным темщиком интернета». Хозяин попугая уверяет, что тот сам додумался крутиться на руле.

Теперь питомец сопровождает хозяина в поездках и заодно осваивает новые трюки.

Ранее исследователи из Питтсбургского университета в Джонстауне выяснили, что попугаи могут запоминать и использовать имена для обращения к окружающим. Яркие птицы оказались очень социальными существами, которые способны не только повторять звуки, но и использовать голосовые метки, подобно людям.