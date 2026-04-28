Popular Science: попугаи научились обращаться друг к другу по именам

Исследователи из Питтсбургского университета в Джонстауне обнаружили, что попугаи способны запоминать и использовать имена для обращения к окружающим. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на журнал Popular Science.

Ученые проанализировали данные о 889 домашних птицах и выяснили, что многие из них применяют голосовые метки, подобно людям. Профессор биологии Кристин Далин сообщила, что 88 особей использовали имена уместно, иногда обращаясь к конкретным людям или другим животным. Попугаи также использовали имена в нетипичных контекстах, называя свое имя для привлечения внимания.

«Попугаи использовали свои имена как способ привлечь внимание», — подчеркнула Далин.

Попугаи — очень социальные существа с впечатляющими способностями к подражанию. Если они могут правильно использовать имена в неволе, то, вероятно, демонстрируют аналогичное поведение и в диких стаях.

Сбор данных о домашних птицах продолжается. Новая научная работа дополняет ряд исследований, указывающих на сложное социальное устройство и высокие когнитивные способности животных.