Каналу 360.ru в «Максе» исполнился ровно год

За год на канал 360.ru «Максе» подписались почти 100 тысяч человек

Канал 360.ru в мессенджере «Макс» отметил свою первую годовщину. За 12 месяцев на него подписались почти 100 тысяч человек.

Канал выпустил тысячи новостей, десятки часов роликов с ведущими, а также активно сообщал россиянам о происходящем в стране и за рубежом. За год 360.ru в «Макс» получил более 575 миллионов просмотров и 1,85 миллиона реакций.

Лидерами по показателям стали кадры лавовых потоков во Франции, а также пост, который собрал почти 2500 реакций.

Команда 360.ru продолжит писать только самые интересные, свежие, правдивые и важные новости. Ознакомиться с каналом в «Максе», а также подписать на него друзей и близких, можно по ссылке.