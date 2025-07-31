Камера видеозвонка американки сняла инопланетянина

Камера на дверном звонке дома жительницы Комптона Джессики Ортис засняла существо, которое гуляло по ее двору. Сын женщины и пользователи Сети решили, что это был инопланетянин, сообщило UPI.

Ортис рассказала, что на камеру видеодомофона у ее дома попала таинственная фигура, напомнившая инопланетянина. По ее словам, сын трижды пересмотрел запись.

«Мама, это инопланетянин. Звони в полицию», — сказал он.

Пользователи Сети также увидели в фигуре пришельца или сверхъестественное существо. Среди них оказались те, кто решил, что это человек в шляпе, которого камера из-за света «превратила» в нечто загадочное.

Ранее бывший сотрудник американских спецслужб Мэтью Браун рассказал, что инопланетяне присутствуют на Земле тысячелетиями. Он также заявил, что видел ролик с «испуганным НЛО».