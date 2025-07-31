Камера видеозвонка американки сняла инопланетянина
Гуляющий во дворе инопланетянин попал на камеру видеозвонка
Камера на дверном звонке дома жительницы Комптона Джессики Ортис засняла существо, которое гуляло по ее двору. Сын женщины и пользователи Сети решили, что это был инопланетянин, сообщило UPI.
Ортис рассказала, что на камеру видеодомофона у ее дома попала таинственная фигура, напомнившая инопланетянина. По ее словам, сын трижды пересмотрел запись.
«Мама, это инопланетянин. Звони в полицию», — сказал он.
Пользователи Сети также увидели в фигуре пришельца или сверхъестественное существо. Среди них оказались те, кто решил, что это человек в шляпе, которого камера из-за света «превратила» в нечто загадочное.
Ранее бывший сотрудник американских спецслужб Мэтью Браун рассказал, что инопланетяне присутствуют на Земле тысячелетиями. Он также заявил, что видел ролик с «испуганным НЛО».