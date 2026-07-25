Калининградские пожарные спасли испуганную косулю из подземной ловушки

В Калининградской области пожарные спасли косулю, провалившуюся в колодец. Об этом сообщила пресс-служба областного МЧС в «Максе» .

Вечером 23 июля в поселке Совхозное на улице Мастеровой жители обнаружили животное, оказавшееся в бетонной ловушке.🪜 Косуля сидела в воде, замерзла и обессилела. Пожарные спустились вниз по лестнице, достали малышку из воды и подняли на поверхность.

Травм у животного не было, помощь ветеринара не потребовалась. Отчаянно кричащую косулю, испугавшуюся своих спасителей, отпустили в естественную среду обитания.

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