«Какое же удовольствие». Француз сравнил качество жизни в России и на родине
Французский блогер Шарль переехал в Россию из-за уровня жизни и безопасности
В России гораздо комфортней, чем во Франции. Живя в Москве, можно не беспокоиться о безопасности и качестве услуг, сообщил на своем YouTube-канале блогер из Франции по имени Шарль.
Мужчина переехал в Россию из-за более высокого уровня жизни, чем на родине. Одним из главных преимуществ нового дома Шарль назвал безопасность.
«Какое же удовольствие — избавиться от этого стресса в своей жизни! Чувствовать себя в безопасности и в метро, и в общественном транспорте, и просто гуляя по Москве. Это действительно приятно, а также снимает огромный груз тревоги», — заявил он.
Француза удивила чистота на московских улицах и в метро, повсеместная цифровизация, высокое качество услуг и низкие цены. По его словам, продукты в России на 40% дешевле, можно вкусно поесть всего за 8-10 евро.
В восторге от российских супермаркетов остался вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко. Во время январского визита в Москву он зашел в торговый центр «Авиапарк».