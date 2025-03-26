«Какое же удовольствие». Француз сравнил качество жизни в России и на родине

В России гораздо комфортней, чем во Франции. Живя в Москве, можно не беспокоиться о безопасности и качестве услуг, сообщил на своем YouTube-канале блогер из Франции по имени Шарль.

Мужчина переехал в Россию из-за более высокого уровня жизни, чем на родине. Одним из главных преимуществ нового дома Шарль назвал безопасность.

«Какое же удовольствие — избавиться от этого стресса в своей жизни! Чувствовать себя в безопасности и в метро, и в общественном транспорте, и просто гуляя по Москве. Это действительно приятно, а также снимает огромный груз тревоги», — заявил он.

Француза удивила чистота на московских улицах и в метро, повсеместная цифровизация, высокое качество услуг и низкие цены. По его словам, продукты в России на 40% дешевле, можно вкусно поесть всего за 8-10 евро.

В восторге от российских супермаркетов остался вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко. Во время январского визита в Москву он зашел в торговый центр «Авиапарк».