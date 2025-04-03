«Как вы можете себе такое позволить?» Немки остались в шоке после экскурсии в Магнитогорске

Приехавших на экскурсию в Магнитогорск гостей из Германии поразил сад камней в городе. Об этом изданию «Царьград» рассказал местный сотрудник мастерской по изготовлению стеклянных изделий.

По его словам, фирма, в которой он работает, долгое время сотрудничала с немецкой компанией, а в прошлом году в Магнитогорск приехали ее представительницы.

Они познакомились с производством изделий из стекла, а после отправились на экскурсию по городу, в том числе в парк-курорт «Притяжение», посещение которого произвело на немок неизгладимое впечатление.

Их поразил сад камней. Причем не выставленные каменные глыбы, а обсыпку вокруг них. А когда они узнали, что обсыпка сделана из змеевика, они потеряли дар речи, потому что в Германии этот камень считается очень ценным.

«Как вы можете себе такое позволить?» — воскликнула одна женщин.

Оказалось, что женщины приехали из Саксонии, где тоже добывают этот камень и создают из него дорогие сувениры, подарки, им отделывают интерьеры важных зданий. Этот камень считался личным камнем курфюрста Саксонии и короля Польши Августа II.

«А тут на огромной площади ценным камнем сделана отсыпка, по которой просто ходят и почти не обращают внимания», — объяснил мужчина.

При этом женщины отметили, что в Германии такое было бы невозможно, потому что камни растащили бы на сувениры.

Ранее поэт Николай Лакутин рассказал историю, как его тещу оскорбили в Турции, обозвав коровой на немецком.