Агроном Викулов рассказал, как сделать мульчу из старого картона

Мульча — это слой рыхлого материала, которым укрывают поверхность почвы вокруг растений. Он нужен, чтобы защитить землю от пересыхания, перегрева и сорняков. Агроном и специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов рассказал 360.ru, что ее делают из коры и иголок хвойных деревьев, соломы, компоста и травы. Но если всего этого нет, можно использовать даже старый картон.

Его произвольно нарезают кусками и укладывают вокруг растения. Он создаст слой между почвой и воздухом, не давая ему активно испарять влагу, нужную растениям.

«Классическая мульча — недешевое удовольствие, так как ее делают из коры хвойных растений разных фракций. Она особенно полезна для растений, которые любят кислую почву», — объяснил Викулов.

Для всех остальных лучше использовать мульчу с добавлением доламитовой муки, обычной извести или золы.

Как правильно делать мульчу и какие ошибки не стоит допускать — в материале 360.ru.