Юрист рассказал, почему звонки с номера 900 могут быть опасны

Мошенники, которые звонят россиянам с Viber, научились подделывать вызовы с номера Сбербанка 900. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм» .

По его словам, если пользователь отвечает на звонок, то роботизированный голос на том конце провода предупреждает его о «прекращении» работы приложения Сбербанка и призывает подождать «оператора». Последний задает вопросы о подозрительных переводах и предлагает переустановить программу. При этом заходить в приложение во время беседы не разрешают, аргументируя это потерей средств на карте.

Соловьев объяснил, что если потенциальная жертва соглашается на «переустановку», то может потерять аккаунт на Госуслугах и доступ к мессенджерам. В них будут приходить просьбы о переводе денег на поддельную карту или безопасный счет.

Ранее мошенники в Нижнем Новгороде выманили у местного жителя 94 тысячи рублей. Как уточнили в правоохранительных органах, мужчину обвинили в поломке сайта с интимными услугами. Аферисты позвонили ему и стали угрожать, что если тот не отправит им деньги, то они раскроют данные о посещениях этого ресурса.