Мошенники выманили у жителя Нижнего Новгорода более 94 тыс рублей, обвинив его в поломке сайта

В Нижнем Новгороде правоохранители завели уголовное дело по статье о вымогательстве. Накануне мошенникам удалось обмануть 35-летнего местного жителя на 94 тысячи рублей, написал newsnn.ru.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по городу, мужчину обвинили в поломке сайта, где предлагались интимные услуги. Неизвестный позвонил нижегородцу и стал ему угрожать, что если тот не переведет деньги на указанный счет, то информация о его посещениях будут раскрыта.

Когда нижегородец понял, что нарвался на мошенников, то обратился в полицию.

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Sina Schuldt/dpa

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