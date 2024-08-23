Мошенники выманили у жителя Нижнего Новгорода более 94 тыс рублей, обвинив его в поломке сайта

В Нижнем Новгороде правоохранители завели уголовное дело по статье о вымогательстве. Накануне мошенникам удалось обмануть 35-летнего местного жителя на 94 тысячи рублей, написал newsnn.ru .

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по городу, мужчину обвинили в поломке сайта, где предлагались интимные услуги. Неизвестный позвонил нижегородцу и стал ему угрожать, что если тот не переведет деньги на указанный счет, то информация о его посещениях будут раскрыта.

Когда нижегородец понял, что нарвался на мошенников, то обратился в полицию.