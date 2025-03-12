Ястреб замучил высоких мужчин в британской деревне

Беглый ястреб терроризирует жителей деревни Флэмстед в Хартфордшире на юго-востоке Англии. За несколько дней он ранил 12 человек, сообщил Daily Mail .

Впервые птица объявилась в ноябре. Ястреб Харриса, или пустынный канюк, обитает на юго-западе США, в Чили, Бразилии и Аргентине. Как эта крупная хищная птица оказалась в тихой британской деревне, неизвестно, но местные жители предположили, что она сбежала из частного владения — на лапах остались тонкие кожаные ремешки.

Около трех месяцев ястреб не причинял никому вреда, но к весне начал терроризировать округу. Местный житель Рой Лэмбден пострадал 2 марта. Птица налетела на него сзади и до крови поцарапала голову.

«Это большой шок, когда это происходит. Это как гром среди ясного неба. <…> На кого-то, кто работал в моем саду, напали дважды, а еще один мой друг получил порез на голове», — рассказал он.

Местный сокольничий попытался поймать ястреба с помощью гуманных ловушек, но тоже попал под удар. Всего за несколько дней Лэмбден насчитал дюжину пострадавших, большинство из них — высокие мужчины.

Ранее в Бразилии рыбаки наоборот заметили двух миролюбивых хищников. Кайман прокатил на спине анаконду.