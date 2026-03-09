Ярче луны. Появились детали о рухнувшем метеорите в Германии

ИКИ РАН: размер рухнувшего в ФРГ метеорита составлял до трех метров

Эпицентр болида при падении метеорита в Германии превышал по яркости Луну, а размер небесного тела составлял до трех метров. Об этом в телеграм-канале сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые уточнили, что метеорит двигался с юго-запада на северо-восток. Его видели над Германией, Швейцарией, Бельгией, Францией, Люксембургом и Нидерландами.

«Камень вошел в атмосферу Земли на высоте около 80 километров и наблюдался на протяжении примерно 10 секунд», — отметили в лаборатории.

Разрушение тела на фрагменты произошло над городами Кобленц и Франкфурт-на-Майне.

«В городе Кобленц один из осколков размером несколько сантиметров пробил крышу жилого дома», — заключили в ИКИ РАН.

О попадании частей раскаленного небесного тела в крыши домов также сообщали в регионах Айфель и Хунсрюк. Информация о пострадавших не поступала.