Японка жестко экономила на еде и купила себе три дома

Жительница Японии Саки Тамогами получила звание «самой бережливой девушки страны» после того, как смогла купить три дома, тратя всего 1,4 доллара в день (128 рублей). Об этом сообщило South China Morning Post .

Своей историей Тамогами поделилась в сюжете для японского телевидения в 2019 году. В возрасте 19 лет японка поставила цель — к 34 годам иметь в собственности три дома.

Для этого девушка начала работать агентом по недвижимости и регулярно откладывать большую часть зарплаты. Ее ежедневный рацион состоял из тостов и лапши удон. Таким образом, на еду она тратила не более 35 центов (около 32 рублей — прим. ред.).

Тамогами отказалась от покупки новой одежды. Необходимые вещи ей дарили родственники. Мебель для дома она находила на улице. В 27 лет японка приобрела первый дом в Сайтаме за 69 тысяч долларов (6,3 миллиона рублей). Два года спустя она купила второй дом, а в 2019 году — третий.

Кроме того, на первом этаже одного из своих домов девушка открыла кошачье кафе Cafe Yuunagi. Несмотря на финансовую свободу, она до сих пор следует своим принципам экономии и планирует инвестировать в недвижимость.

В Германии не менее экономным оказался 80-летний пенсионер Хайнц Б. Мужчина много лет питался только тем, что находил на помойках. В итоге он накопил 700 тысяч евро и стал владельцем 10 домов.