Годы ада в браке. Жена бизнесмена Бешенцева подала на развод после избиений

Избитая жена бизнесмена Бешенцева потребовала от него 25 млрд рублей в месяц

Анастасия Бешенцева подала на развод с миллиардером Евгением Бешенцевым после 18 лет брака. Все эти годы она терпела от него побои и унижения, рассказав об этом в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

«Избиения и издевательства происходили под влиянием алкоголя. <…> А последние два года все происходило не только под алкоголем», — сказала она.

При разводе бизнесмен предложил платить супруге ежемесячно 12,5 миллиона рублей, но она потребовала 25 миллиардов рублей.

Бешенцева считает, за 18 лет совместной жизни она сделала много всего для мужа, поэтому эта сумма отступных ничтожно мала. Она призналась, что обнародовала детали развода из соображений безопасности.

«Сейчас в прямом смысле слова мне и моим детям угрожает опасность. История с разводом еще идет, она перешла все границы. <…> И это вынужденный шаг», — сказала Анастасия.

Она уточнила, что у них есть брачный контракт, который она подписала несколько лет назад. Согласно документу, все совместно нажитое имущество делится между супругами пополам, кроме двух компаний, которые принадлежат Бешенцевой.

