Четыре гигантских янтарных самородка нашли в Калининградской области

Работники Приморского карьера в Калининградской области добыли четыре гигантских янтарных самородка, каждый из которых имеет вес более килограмма. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

Самородкам дали названия — «Офицерский», «Горняк», «Первоклассник» и «Сувенир Балтики». Их обнаружили в древнем янтароносном слое, сформированном миллионы лет назад.

Янтарь будет направлен в Гохрану России для оценки и определения драгоценных ценностей.

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