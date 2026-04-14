Яйцо динозавра в возрасте почти 90 миллионов лет покажут в Иркутске

В коллекции Иркутского музея появилось яйцо овираптора, жившего 89 млн лет назад

Коллекция музея Иркутского зоопарка пополнилась редким экспонатом — яйцом овираптора, который жил на Земле 89 миллионов лет назад. Об этом РИА «Новости» сообщила сотрудник учреждения Людмила Ивушкина.

По ее словам, иркутский музей — один из немногих в России, который владеет подобными экспонатами в высокой сохранности. Даже в Палеонтологическом музее в Москве присутствует лишь несколько скорлупок вместо целого яйца.

«Яйцо овираптора — новый экспонат в нашей коллекции, оно хорошо сохранилось и заняло место рядом с яйцом эпиорниса — нелетающей птицы, обитавшей на Мадагаскаре», — отметила Ивушкина.

Сотрудники зоопарка намерены в дальнейшем приобретать для музея новые экспонаты. Место происхождения яйца овираптора — Китай. Откуда именно яйцо прибыло в музей, Ивушкина не уточнила.

Ранее в Китае нашли следы динозавров возрастом около 200 миллионов лет.